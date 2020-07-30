ارتكبا الجريمة في الفيوم وحاولا الاختباء بالجيزة.. تفاصيل مقتل مسنة داخل منزلها

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وضبط أحدهما بدائرة المركز وبحوزته مبلغ مالى، والثانى بمنطقة فيصل بالجيزة وبحوزته "مبلغ مالى- الخلخال الخاص بالمجنى عليها".





بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بسابقة مشاهدتهما للمجنى عليها حال تحليها بالقرط والخلخال واعتقادهما باحتفاظها بمبالغ مالية، فعقدا العزم على قتلها وسرقتها.





نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل مسنة وسرقة مصوغاتها بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة.البداية عندما تلقى مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم بلاغا من "موظف، مقيم بناحية الصبيحى بدائرة المركز، بعثوره على جثة عمته (ربة منزل- مقيمة بذات الناحية) بمنزلها وبها جروح متفرقة بالجسم وسرقة القرط الذهبى وخلخال فضة الخاصين بها.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بذات الناحية).وتم بإرشادهما ضبط القرط الذهبى لدى محل مصوغات ذهبية بمنطقة فيصل بالجيزة عقب بيعه لعامل بالمحل، وقررا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعه وإنفاقهما باقى المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية.