طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري صباحا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا، أما الطقس على الصعيد يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





وعن الظواهر الجوية، المؤثرة غدا، سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا يصاحبها نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وحول نسب الرطوبة، على القاهرة والوجه البحري تكون 80 للعظمى والصغرى 35، والسواحل الشمالية 88 للعظمى والصغرى 45، شمال الصعيد 65 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 18.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة 35 للعظمى والصغرى 25، الاسكندرية 30 للعظمى و25 للصغرى، بورسعيد 32 للعظمى و26 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و23 للصغرى، كاترين 39 للعظمى والصغرى 25، شرم الشيخ 41 للعظمى والصغرى 29، بني سويف 38 للعظمى والصغرى 25، أسوان 46 للعظمى والصغرى 31، الوادي الجديد 46 للعظمى والصغرى 29"



