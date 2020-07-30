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محافظات

تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:17 م
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزر
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزر للذبح
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محمد الصاحي - أحمد زهران

انتهت محافظة الجيزة من تجهيز ٢٣ مجزر لاستقبال المواطنين غدا لذبح الاضاحي بالمجان وفقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


حيث اعلن محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزًا للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.


اشار محافظ الجيزة ان  المجازر تم تجهيزها  من خلال مديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز المختصة منتشرين علي مستوي المحافظة حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا علي سلامه المترددين كما أنه تم رفع درجه الإستعداد للدرجة القصوى لاستقبال المواطنين علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان. 


وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا . وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حاله الشوارع والبيئة.


وفي نفس الاطار اصدر محافظ الجيزة قرارًا بحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تزاول تلك الأعمال وفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح و توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

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تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
تطهير وتجهيز ٢٣ مجزرا للذبح خلال عيد الأضحى بالمجان في الجيزة.. شاهد
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