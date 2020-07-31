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سيارات

تحويل معرض CES 2021 إلى حدث رقمي بسبب كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن منظمو معرض CES رسميا عن تحويل فعالياته إلى معرض رقمي لعام 2021 ، بعد تفشى فيروس كورونا و التسبب في إلغاء العديد من معارض السيارات والأحداث الهامة في صناعة السيارات .


وأكد القائمين على المعرض أنه لم يلغى بل تحول الى رقمى ، لكن المنظمين يعدون بتجربة غامرة، حيث سيكون الحضور مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة أحدث الاكتشافات والتقنيات، كما أضافوا أن المعرض الرقمي سيُمكن الناس في جميع أنحاء العالم من رؤية أحدث التقنيات وإطلاق أحدث المنتجات.


وقال أحد مسئولي معرض CES رسميا " في حين أصبحت الكرة الآن في ملعب العارضون، حيث يبقى أن نرى ما إذا كانوا سيتبنون النظام الجديد للمعرض" .

وتابع رئيس جمعية تكنولوجيا المستهلك ورئيسها التنفيذي "غاري شابيرو": "وسط الوباء والمخاوف الصحية العالمية المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا، لا يمكن جمع عشرات الآلاف من الناس بأمان في لاس فيغاس في أوائل يناير 2021".

وأضاف: "تساعدنا التقنيات في العمل والتعلم والتواصل أثناء وباء فيروس كورونا، وهذا الابتكار سيساعدنا أيضًا على إعادة ابتكار معرض CES 2021 وجمع المهتمين بالتقنية بطريقة أكثر أمانًا".

والجدير بالذكر أن معرض CES "للإلكترونيات الاستهلاكية" هو حدث يركز على التقنيات بشتى أشكالها، والذي تم تحويله إلى معرض سيارات صغير على مدى السنوات القليلة الماضية.


وسيُقام المعرض الرقمي بين 6 يناير و9 يناير المقبل، ومع ذلك، تخطط CES للعودة لتصبح حدثًا ماديًا في عام 2022، في حين يتضمن المعرض بعضًا من أفضل عناصر العرض الرقمي أيضًا.

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