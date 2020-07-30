تعرف على تكلفة صناعة كسوة الكعبة وخامات تصنيعها.. تفاصيل

قالت صحيفة ديلي ميل البريطاني، إن الكعبة أقدس مكان إسلامي بالعالم المتواجدة بمكة، تم كسوتها بغطاء جديد من الحرير بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني اليوم كجزء من موسم الحج السنوي.





وأفادت الصحيفة أن أكثر من 150 حرفيًا وفنيًا، بمساعدة رافعتين، وضعوا القماش الأسود، المعروف باسم الكسوة، على الجوانب الأربعة للكعبة.





وأشارت الصحيفة أن الكسوة تنقسم إلى خمس قطع يصل طولها إلى 50 قدمًا تقريبًا وهي مصنوعة من حرير عالي الجودة ومطرز بالذهب والفضة.





وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تكلفة صناعة الكسوة وصلت 4.5 مليون جنيه إسترليني وهي مطرزة وخياطة تقليدية معًا في المملكة العربية السعودية.