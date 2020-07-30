AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعرف على تكلفة صناعة كسوة الكعبة وخامات تصنيعها.. تفاصيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

قالت صحيفة ديلي ميل البريطاني، إن الكعبة أقدس مكان إسلامي بالعالم المتواجدة بمكة، تم كسوتها  بغطاء جديد من الحرير بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني اليوم كجزء من موسم الحج السنوي.



وأفادت الصحيفة أن أكثر من 150 حرفيًا وفنيًا، بمساعدة رافعتين، وضعوا القماش الأسود، المعروف باسم الكسوة، على الجوانب الأربعة للكعبة.



وأشارت الصحيفة أن الكسوة تنقسم إلى خمس قطع يصل طولها إلى 50 قدمًا تقريبًا وهي مصنوعة من حرير عالي الجودة ومطرز بالذهب والفضة.



وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تكلفة صناعة الكسوة وصلت  4.5 مليون جنيه إسترليني وهي مطرزة وخياطة تقليدية معًا في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصنوعة من الحرير والذهب والفضة.. كل ما تريد معرفته عن كسوة الكعبة المشرفة

تعرف على تاريخ كسوة الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة تستبدل كسوتها في وقفة عرفات..الخميس القادم

الكعبة المشرفة.. محطات تاريخية لأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله

قصة صناعة كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد سيدنا إسماعيل

تاريخ كسوة الكعبة والكلمات المكتوبة على ستائرها

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

أدعية يوم عرفة مكتوبة.. للزواج وللرزق

رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد.. فيديو

تعديل نظام الدوري الإيطالي من الموسم الجديد .. تفاصيل

مصطفى بكري: تصريحات الرئيس السيسي طمأنت المصريين بشأن سد النهضة.. فيديو

أقوى من المضادات الحيوية.. 3 أعشاب تحارب مشاكل الجهاز التنفسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر طويل.. روبي تبرز جمالها بلوك جديد.. شاهد

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الكبدة الجملي

13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم