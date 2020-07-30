عرض مسرحية كأنك تراه في عيد الأضحى.. تفاصيل

تعرض على مسرح الطليعة في" قاعة صلاح الصبور" مسرحية كأنك تراه في السابعة مساء.





العرض تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.





ويعرض أيضا في نفس الفترة مسرحية المتفائل وأكد الفنان إيهاب فهمي لـ"صدى البلد" عرض مسرحية المتفائل خلال أيام عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أن المسرح القومي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.









وأكد "فهمي" الذي تولى رئاسة المسرح القومي شهر فبراير الماضي، أن العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.







