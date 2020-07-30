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رياضة

خطوة جديدة لـ الأهلي بشأن عقوبات السوبر المصري ضد كهربا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:35 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن خطوة جديدة يخطوها الأهلي نحو عقوبات أحداث السوبر المصري. 


أعلن عبد الحفيظ أن إدارة الاهلي ستتقدم بالتماس جديد بشأن أحداث السوبر المصري أمام الزمالك إلى اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.


وكان اتحاد الكرة أقر بمعاقبة محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث الشغب التي وقعت خلال لقاء السوبر أمام الزمالك الذي أقيم في الإمارات.


وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "نحن بصدد تقديم التماس جديد بشأن أحداث كأس السوبر المصري أمام الزمالك".


وأكمل: "وليد أزارو على قوة فريق الأهلي، وفسخ عقده مع الاتفاق ومن ثم سيتواجد معنا في الفترة المقبلة ولا يحق له المشاركة بالمباريات".
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