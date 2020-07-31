منعا للغش.. البيطرين توضح شروط الأضحية السليمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثير عن كيفية اختيار أضحية سليمة خالية من الأمراض وتصلح للذبح.

وفي هذا الصدد قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن شروط اختيار الأضحية تتلخص في عدم جواز الأضحية المريضة بأي نوع

من الأمراض خاصة المرض المنتشر حالياً وهو الجلد العقدي والحمي القلاعية.

وتتمثل شروط الأضحية في الآتي

١- يجب التأكد من

عمر الحيوان لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة في

الذكور، ولا يجب أن يزيد عمر الخروف عن عامين حتى لا يكون محملا بالألياف، وتقل به

كمية اللحم.

٢- فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان براقتان تخلو

من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالي من الاحمرار او الصفار.

٣- فحص فم الأضحية

للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف ، أو إفرازات من الفم

ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.

٤- الأضحية يجب أن

يكون جلدها أو صوفها لامع لا يخرج عند جذبه باليد بسهولة، وخالي من الطفيليات، كما

يجب أن يكون الجلد سليما خاليا من الجرب والجروح والشقوق والدمامل.

٥- منطقة الرقبة والصدر،

يجب أن تكونا ممتلئتين باللحم، وعظام الظهر يجب ألا تكون بارزة وظاهرة ومحسوسة عند

لمسها باليد، والقوائم يجب أن تكون ممتلئة وليست نحيلة وغير ذلك يكون دليلا على هزال

الخروف.

٦- الضغط علي جانبي

البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح حيث يلجأ

بعض مربي الماشية الى إطعام الحيوانات كميات كبيرة من الملح مما يدفع الحيوان لشرب

كثير من الماء فيبدو ممتلئ الكرش .

٧- يفضل اختيار الحيوان

نشيط الحركة وتجنب الخامل «مطأطئ الرأس» أو الراقد.

٨- الابتعاد عن الشوادر

العشوائية أو شراء خروف العيد من الباعة الجائلين حيث يكون مصدر تغذية الخروف قبل حلول

العيد هو القمامة.

٩- يفضل ذبح الأضحية

في أحد المجازر الحكومية حتى يتم الكشف عليه بيطريا عن طريق طبيب المجزر.