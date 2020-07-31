AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منعا للغش.. البيطرين توضح شروط الأضحية السليمة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثير عن كيفية اختيار أضحية سليمة خالية من الأمراض وتصلح للذبح.

وفي هذا الصدد قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن شروط اختيار الأضحية تتلخص في عدم جواز الأضحية المريضة  بأي نوع
من الأمراض خاصة المرض المنتشر حالياً وهو الجلد العقدي والحمي القلاعية.


وتتمثل شروط  الأضحية في الآتي

١- يجب التأكد من
عمر الحيوان لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة في
الذكور، ولا يجب أن يزيد عمر الخروف عن عامين حتى لا يكون محملا بالألياف، وتقل به
كمية اللحم.

٢- فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان براقتان تخلو
من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالي من الاحمرار او الصفار.

٣- فحص فم الأضحية
للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف ، أو إفرازات من الفم
ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.

٤- الأضحية يجب أن
يكون جلدها أو صوفها لامع لا يخرج عند جذبه باليد بسهولة، وخالي من الطفيليات، كما
يجب أن يكون الجلد سليما خاليا من الجرب والجروح والشقوق والدمامل.

٥- منطقة الرقبة والصدر،
يجب أن تكونا ممتلئتين باللحم، وعظام الظهر يجب ألا تكون بارزة وظاهرة ومحسوسة عند
لمسها باليد، والقوائم يجب أن تكون ممتلئة وليست نحيلة وغير ذلك يكون دليلا على هزال
الخروف.

٦- الضغط علي جانبي
البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح حيث يلجأ
بعض مربي الماشية الى إطعام الحيوانات كميات كبيرة من الملح مما يدفع الحيوان لشرب
كثير من الماء فيبدو ممتلئ الكرش .

٧- يفضل اختيار الحيوان
نشيط الحركة وتجنب الخامل «مطأطئ الرأس» أو الراقد.

٨- الابتعاد عن الشوادر
العشوائية أو شراء خروف العيد من الباعة الجائلين حيث يكون مصدر تغذية الخروف قبل حلول
العيد هو القمامة.

٩- يفضل ذبح الأضحية
في أحد المجازر الحكومية حتى يتم الكشف عليه بيطريا عن طريق طبيب المجزر.

Advertisements

ترشيحاتنا

وزير النقل يفتتح كوبريين بالدقهلية والقليوبية.. صور

أول جريمة في العيد.. مريض نفسي يقتل والدته ويلقى بشقيقه من الطابق الرابع بـ بنها

إصابة 11 في هجوم داخل مركز تجاري بالعاصمة الألمانية

خطيب المسجد النبوي: 11 أمرا يحدث لك في الدنيا بسبب سعة عفو الله

في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

أخبار الرياضة.. حرب بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي.. محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. موعد إعلان جدول مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل

AdvertisementS

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد

5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم