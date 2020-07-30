يا ليلة العيد عطشانين.. البحيرة تعيّد على مواطنيها بقطع المياه| تفاصيل

منذ بدء شهر ذي الحجة، وقرب عيد الأضحى المبارك، لم تتوقف محافظة البحيرة عن إعلان جاهزيتها لاستقبال العيد، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بغرفة العمليات بكافة الجهات التابعة علي مدار الساعة وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي أحداث طارئة ، وذلك ضمن خطة المحافظة على مدار ايام عيد الاضحى، إلا أن الواقع في العديد من قرى ومراكز محافظة البحيرة كان على خلاف كل تلك البيانات الرسمية.









محافظة البحيرة التي أعلنت اتخاذها جميع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، اغفلت -على حد وصف أهالي المحافظة- الاستعداد الأهم وهو توفير مياه للشرب للمواطنين خلال أيام العيد، حتى أن الكثير من القرى في مختلف أنحاء المحافظة تعاني انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي قبل ليلة العيد، وهو ما اعتبره اهالي المحافظة سوء إدارة وتجاهلا لحياة المواطنين.













قرية سنهور إحدى قرى مركز دمنهور، تعاني والعزب التابعة لها، لليوم الثالث على التوالي من انقطاع مياه لتأتي ليلة العيد على المواطنين بدون مياه رغم كثرة الاستغاثات والمناشدات من جميع أهالي القرية للمسؤلين سواء في ديوان عام محافظة البحيرة، أو رئاسة مدينة دمنهور وكذلك الحال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والتي لا تبعد عن القرية سوى مسافة ٧ كيلومترات.









سنهور عطشانة









"اغيثونا مش لاقين مياه نشرب بقالنا يومين، واشتكينا لكل المسؤولين ومفيش حد عبرنا ولا سال فينا"، بتلك الكلمات بدا "محمد سمير" أحد أبناء أهالي قرية سنهور بمركز دمنهور، كلامه عن معاناة أهالي القرية والقرى المجاورة لها مع انقطاع مياه الشرب ليلة عيد الأضحى، وسط ما وصفه بتجاهل جميع المسئولين بالمحافظة لاستغاثاتهم.

















المشكلة الكبرى التي يعاني منها اهالي تلك القرى، هو تعمد شركة مياه الشرب بعلم من المحافظة على معاملة اهالي تلك القرى على أنهم مواطنون "درجة ثالثة"، وهو ما عبر عنه سمير قائلا: "المشكلة أن شركة المياه بتعاملنا على اننا مواطنين درجة ثالثة، يعني الأولوية عندها لمدينة دمنهور إللى فيها السيد المحافظ، أما القرى مش فارقين معاهم يلاقوا مياه يشربوا او يموتوا". مشيرا إلى أن الشركة تتعمد تخفيف ضغط المياه عن القرى لزيادة الضغط داخل المدينة في جميع تلك المناسبات.









قري أبو حمص تستغيث









حال قرى مركز دمنهور لا يختلف كثيرا عن حال قرى مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة، إذ تشهد قرية دسونس الحلفاية التابعة لمركز ابو حمص انقطاع المياه في ليلة العيد لليوم الثاني على التوالي، وهو ما عبر عنه "مجدي ادم" احد اهالي قرية البرنس بدسونس الحلفاية التابعة لأبو حمص ، قائلا: "حرام اللي بيحصل فينا.. عايزين نحس بالعيد زي باقي الخلق، مش لاقيين مياه نشرب ولا لاقيين مياه نستحمى زي الناس".













وتابع "مجدي" قائلا: "احنا تعبنا من قلة المياه المحافظ بيقول كله عندنا تمام واحنا ولا تمام ولا فيه حد حاسس بينا، وكل يوم نشتكي ونبعت للمحافظة اننا مش لاقيين مياه نشرب ولا حد بيسال فينا ولا حد بيعبرنا ولا كاننا تبع المحافظة".













الدلنجات بلا مياه لليوم الخامس









وعلى غرار معاناة قرى مركزي دمنهور وابو حمص، تعاني قرى مركز الدلنجات، من انقطاع مياه الشرب في ليلة العيد لكنه انقطاع لليوم الخامس على التوالي، لم تصل المياه خلال كل تلك المدة إلا ساعتين فقط امس الاول الثلاثاء، وهو ما كشف عنه "محمد السيد سليمان" احد اهالي عزبة اسكندر التابعة للوحدة المحلية بقرية إبيا الحمرا بمركز الدلنجات، قائلا: "اهالي عزبة اسكندر بيستغيثوا باللواء محافظ البحيرة مش لاقين مياه شرب من يوم الاحد الماضي خلاص فقدنا الامل انها ترجع لنا تاني، وضيعت علينا فرحة العيد.







