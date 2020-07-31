سفرة عيد الأضحى.. كباب حلة على طريقة نجلاء الشرشابي

يشتهر عيد الأضحى بتقديم أصناف مختلفة من اللحوم على موائد الطعام ومن الأكلات الشهيرة في أيام العيد كباب الحلة .
نقدم لكم طريقة عمل كباب حلة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير كباب حلة
كيلو بصل مكعبات
كيلو لحمة قطع ملبسة
سمنة
سكر
خل
حبهان فصوص
بهارات
فلفل رومي
فلفل حار
ورق لورا
ملح فلفل اسود
طريقة تحضير كباب حلة
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فى حلة بها
سمنة على النار ضعى البصل والملح والفلفل الاسود وقلبي جيدا
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اضيفي والحبهان
والفلفل الرومي والحار ورق اللورا وقلبيهم جيدا.
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فى اناء اخر اخلطى
الماء والسكر والخل ثم انقعي اللحمة فيهم قليلًا
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صفى اللحمة لخليط البصل
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غطيهم وتوطى النار
وتقلب من وقت لآخر على النار حتى تنضج .