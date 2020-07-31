سفرة عيد الأضحى.. كباب حلة على طريقة نجلاء الشرشابي

يشتهر عيد الأضحى بتقديم أصناف مختلفة من اللحوم على موائد الطعام ومن الأكلات الشهيرة في أيام العيد كباب الحلة .

نقدم لكم طريقة عمل كباب حلة​ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

اقرأ أيضا

أشهر وجبات عيد الأضحى.. طريقة عمل فتة الموزة

مقادير كباب حلة​

كيلو بصل مكعبات

كيلو لحمة قطع ملبسة

سمنة

سكر

خل

حبهان فصوص

بهارات

فلفل رومي

فلفل حار

ورق لورا

ملح فلفل اسود

طريقة تحضير كباب حلة​

-

فى حلة بها

سمنة على النار ضعى البصل والملح والفلفل الاسود وقلبي جيدا

-

اضيفي والحبهان

والفلفل الرومي والحار ورق اللورا وقلبيهم جيدا.

-

فى اناء اخر اخلطى

الماء والسكر والخل ثم انقعي اللحمة فيهم قليلًا

-

صفى اللحمة لخليط البصل

-

غطيهم وتوطى النار

وتقلب من وقت لآخر على النار حتى تنضج .