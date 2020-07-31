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سفرة عيد الأضحى.. كباب حلة على طريقة نجلاء الشرشابي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:31 ص
سفرة عيد الاضحي ..
سفرة عيد الاضحي .. كباب حلة على طريقة نجلاء الشرشابي
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اسماء محمد

يشتهر عيد الأضحى بتقديم أصناف مختلفة من اللحوم على موائد الطعام ومن الأكلات الشهيرة في أيام العيد  كباب الحلة .

نقدم لكم طريقة عمل كباب حلة​ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير كباب حلة​



كيلو بصل  مكعبات



كيلو لحمة  قطع ملبسة



سمنة



سكر



خل



حبهان  فصوص



بهارات



فلفل رومي



فلفل حار



ورق لورا



ملح فلفل اسود



 



طريقة تحضير كباب حلة​



-        
فى حلة بها
سمنة على النار ضعى البصل والملح والفلفل الاسود وقلبي جيدا



-        
اضيفي والحبهان
والفلفل الرومي والحار ورق اللورا وقلبيهم جيدا.



-        
فى اناء اخر اخلطى
الماء والسكر والخل ثم انقعي اللحمة فيهم قليلًا



-        
صفى اللحمة  لخليط البصل



-        
غطيهم وتوطى النار
وتقلب من وقت لآخر على النار حتى تنضج .

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