طريقة جديدة لعمل كباب الحلة



لتنوع والتجديد في طرق طهي اللحم في العيد الأضحى المبارك هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات إليك طريقة عمل كباب الحلة بمذاق وطعم مميز.

كباب الحلة

- المقادير لطريقة عمل اللحمة المكعبات للشيف إلهام فتحى :









طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. الطريقة لعمل اللحمة المكعبات..

كيلو لحم من الكتف يقطع مكعبات.بصلة متوسطة مفرية ناعمًا.2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.ملح ، فلفل، بهار.1/2 كيلو عش الغراب يقطع انصافامعلقة كبيرة زبد2ملعقة كبيرة دقيقملعقة صغيرة مستردة3 ملاعق كبيرة كريمة لباني.•يتبل اللحم بالبصل والملح والفلفل ويغطى ويترك 5 ساعات فى الثلاجة• في الزيت يشوح اللحم حتى يحمر يضاف إليه الماء ويغطي ويترك على النار.• يوضع الزبد على النار ويضاف إليه الدقيق ويقلب ويضاف إليه المستردة والكريمة و ماء.• فى وعاء على النار تضاف الصلصة إلى اللحم و المشروم ويغطي الوعاء ويضاف الماء كلما احتاج الأمر حتى يتم نضج اللحم