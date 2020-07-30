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مرأة

طريقة جديدة لعمل كباب الحلة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:01 ص
اللحم
اللحم
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لمياء الياسين
لتنوع والتجديد في طرق طهي اللحم في العيد الأضحى المبارك هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات إليك طريقة عمل كباب الحلة بمذاق وطعم مميز.
كباب الحلة
- المقادير لطريقة عمل اللحمة المكعبات للشيف إلهام فتحى :
كيلو لحم من الكتف يقطع مكعبات.
بصلة متوسطة مفرية ناعمًا.
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.
ملح ، فلفل، بهار.
1/2 كيلو عش الغراب يقطع انصافا
معلقة كبيرة زبد
2ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة مستردة
3 ملاعق كبيرة كريمة لباني.


طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. الطريقة لعمل اللحمة المكعبات..

•يتبل اللحم بالبصل والملح والفلفل ويغطى ويترك 5 ساعات فى الثلاجة
• في الزيت يشوح اللحم حتى يحمر يضاف إليه الماء ويغطي ويترك على النار.
• يوضع الزبد على النار ويضاف إليه الدقيق ويقلب ويضاف إليه المستردة والكريمة و ماء.
• فى وعاء على النار تضاف الصلصة إلى اللحم و المشروم ويغطي الوعاء ويضاف الماء كلما احتاج الأمر حتى يتم نضج اللحم
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