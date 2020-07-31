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شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.. بث مباشر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:01 م
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
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محمود محسن
حرصًا من صدى البلد على تقديم خدمة متميزة للقارئ، نعرض لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء موضوع خطبة الجمعة" وذلك بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام .

وأضافت الوزارة أنه مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية ، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل , وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة .

 وتتولى الجهة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة عملية التباعد أثناء صلاة الجمعة 
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