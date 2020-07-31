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محافظات

باستثناء شبرا الخيمة.. صفر إصابات كورونا في 10 مراكز بالقليوبية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
سجلت 10 مدن فى القليوبية اليوم صفر إصابات بفيروس كورونا بينما سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق 80 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8605 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.


وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مدينة ومركز الخانكة في القناطر الخيرية، والعبور وبنها وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ وقليوب، وقها وكفر شكر سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت خريطة الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم كالتالي: مركز ومدينة الخانكة 723 حالة إصابة، والعبور 179 حالة، والقناطر الخيرية 635حالة.

وسجلت مدينة بنها 2181 وشرق شبرا الخيمة 850 حالة، وغرب شبرا 1184 حالة إصابة، وشبين القناطر 716 حالة، وطوخ 983 وقليوب 695 حالة إصابة، ومدينة قها 47، وكفر شكر 412 حالة إصابة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية قد اعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة حتى وحتى نهاية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
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