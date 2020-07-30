AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين ..صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:05 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال اضاحى المواطنين
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عددا من المجازر بمدن قها وقليوب والقناطر الخيرية لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك بحضور الدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري.




واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح، مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيا.


كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مؤكدا على حسن معاملة المواطنين.


وشدد الهجان على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين  على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة ، مؤكدا على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.


من جانبها اشارت الدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري الى ان مجزر قها تبلغ مساحته 650 متر وتم تطويره ورفع كفاءته من الخطة الاستثمارية، وبالنسبة لمجزر قليوب تبلغ مساحته 2200 متر ومجزر القناطر الخيرية تبلغ مساحته 2800م وجمعيها تم تطويرها ورفع كفاءتها من الخطة الاستثمارية للمحافظة.


وأضافت ان عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها بمجازر القليوبية خلال الاسبوعين الماضيين بلغ حوالى 12 الف رأس. كما تم تحرير عدد 60 محضرا وضبط 12 طن لحوم غير صالحة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين ..صور
محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين ..صور
محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل بيطري القليوبية لـ صدى البلد: طوارئ استعدادا لعيد الأضحى.. وفتح 30 مجزرا بالمجان للأهالى.. شاهد

«صدى البلد» داخل مجزر القناطر قبل العيد.. 750 ذبيحة خلال أيام العيد.. الكشف مرتين على الذبائح.. وفتح 30 مجزرا بالمجان للأهالى.. فيديو وصور

محافظ مطروح يتفقد المجزر استعدادا لعيد الأضحى

استعدادا لعيد الأضحى.. صدى البلد يرصد عمليات الذبح والكشف على الماشية داخل مجزر "الحواتكة" بأسيوط..شاهد

24 محضرا ومصادرة 772 كيلو لحومًا لذبحها خارج المجزر في الفيوم

محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يحذف دولة عربية من قائمة الدول المسموح لها بالسفر إليه

بريطانيا ترحب باستمرار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

احترس من تناول الكبدة والكلاوي في عيد الأضحى.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم

استشاري تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول اللحوم والفتة في العيد .. فيديو

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد