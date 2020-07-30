محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين ..صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عددا من المجازر بمدن قها وقليوب والقناطر الخيرية لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك بحضور الدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري.

















واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح، مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيا.









كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مؤكدا على حسن معاملة المواطنين.









وشدد الهجان على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة ، مؤكدا على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.









من جانبها اشارت الدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري الى ان مجزر قها تبلغ مساحته 650 متر وتم تطويره ورفع كفاءته من الخطة الاستثمارية، وبالنسبة لمجزر قليوب تبلغ مساحته 2200 متر ومجزر القناطر الخيرية تبلغ مساحته 2800م وجمعيها تم تطويرها ورفع كفاءتها من الخطة الاستثمارية للمحافظة.









وأضافت ان عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها بمجازر القليوبية خلال الاسبوعين الماضيين بلغ حوالى 12 الف رأس. كما تم تحرير عدد 60 محضرا وضبط 12 طن لحوم غير صالحة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.