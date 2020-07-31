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ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: مياه أفريقيا ومشروع سويت SWEET

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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تعالو نتكلم النهاردة مشروع أنا بشتغل فيه عن المياه في أفريقيا . طبعا سعد النهضة هو ضمن أهم المواضيع المهمة في مشاكل المياه في أفريقيا. بس أنا هتكلم عن حل له علاقة بتلوث المياه في أفريقيا من الفضاء .

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء وكالة الفضاء الألمانية

زى كل مقال ، هشرح بعض التعريفات علشان يكون الكلام سهل . أو بمعنى مصري "نحط النقط على الحروف " مش على الخروف :))) ، كل سنة و أنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى.

التعريفات: 
- الكيوب سات CubeSat : أي القمر الصناعي المكعب ، و ده فعلا شكله زي اسمو. في العادي ، القمر الصناعي ممكن حجمه يكون أكبر من حجم سيارة  , لكن الكيوب سات أصغر بكثير . بيبدأ حجمه من كف اليد و أكبر حاجه فيه ما يعادل حجم الذراع . طبعا مش نفس إمكانية القمر الصناعي الكبير. لكن في مشاريع في الفضاء مش عايزة أكبر من  الكيوب سات CubeSat تصغير الحجم بالشكل ده معناه تقليل التكلفة جدا 

سيانوبكتريا  Cyanobacteria : هي بكتريا ضاره بكل من يتعامل معها . السيانوبكتريا دي  بتكون نتيجة ركود المياه في البحيرات الأفريقية . وتنتج عن وجود ألبلوومس blooms أو ما يدعى بورد النيل . و هي بكتريا مضرة بالنظام البيئي   تؤثر على الثروة السمكية و الحيوانية . مش بس كدة ! السيانوبكتريا  Cyanobacteria تؤثر على مالا يقل عن 6  إلى 7  مليون مواطن أفريقي سنويا و تصل بعض الحالات إلى الوفاه . و من بينهم أطفال 

بما إن التعريفات وضحت ، وضح كمان معاه المشروع  سويت SWEET  سويت ده حروفه ترمز إلى  Sweet Water on Earth and Education Technology يعني ,المياه العذبة على الأرض وتكنولوجيا التعليم . سويت SWEET هو عباره عن مجموعه من الكيوب سات CubeSat في الفضاء لمراقبة سيانوبكتريا  Cyanobacteria  لتتبع نظام الإنذار المبكر . و هو إنذار المدينة ، أو البلد أو الناس المحاطة بالبحيرة الأفريقية بعدم الاختلاط بالمياه في حالة و البكتريا دي إلى اسمها  سيانوبكتريا  Cyanobacteria طيب و هما لغاية دلوقتي بيعرفو إزاي إن البكتريا د موجوده ولا لاء . بيعرفو و لكن يدويًا. و ده معناه عدم دقة توقيت التحذير و يؤدي إلى إصابة الملايين د كلها من الأفارقة المعتمدة على المياه دي بالاعتبار إن عدد البحيرات الأفريقية الكبيرة ما يقرب إلى 67 بحيره . 

طيب , هل في فعلا تكنولوجيا تخليني أشوف البكتيريا د بذات من الفضاء . فعلا فيه و هي عن طريق وضع جهاز معين على  الكيوب سات CubeSat اللي هيكون في الفضاء ، و مش هيكون الكيوب سات واحد ولكن 3 كيوب سات للتغطية الشاملة لقارة أفريقيا . المشروع ده هو خطوه من ألف خطوه ، القارة الأفريقية لسة ناقشا حاجات كتير لصلاحيه المعيشه فيها زي ما أنا وضحت قبل كدة إن اسم المشروع SWEET يعني
  Sweet Water on Earth and Education Technology المياه العذبة على الأرض وتكنولوجيا التعليم  طيب ، ليه تكنولوجيا التعليم في الاسم ؟ ده علشان الغرض من المشروع إنو يوحد مؤسسات أفريقية و أوروبية في نفس الوقت يكون في طلبه عندهم عنصر مشترك و هو التعليم لتحسين الوضع العام .

 في أواخر سنة 2016 بدأت فعلا بالبدء في الخطة المستمرة لمشروع سويت . و كمان لسه في مكان للمؤسسات  اللي ممكن يكون لها دور في مشروع كبير زي ده . زي مؤسسة إدارة المياه أو حتى المؤسسات التعليمية . بالفعل وكالة الفضاء المصرية عندها فكره عن سويت و كمان سيادة معالي وزيرة الهجرة النبيلة نبيله مكرم و كانت مقابلة سيادة معالي الوزيرة العام الماضي 2019 .

نجاح مشروع سويت هيكون معناه حاجات كتير أوي . منها المعنى الواضح و هو المساعدة في إيجاد حياه بقية نظيفة . و نفس الوقت هو تقريب و توحيد القارة الأفريقية و كمان تطوير تعلمي عن طريق ألتبادل التعليمي بين أفريقيا و أوروبا.
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