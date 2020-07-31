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رياضة

بـ الجلابية.. فرجاني ساسي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تهنئة جموع المسلمين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب لاعب نادي الزمالك قائلا: " عيد اضحى مبارك على كل الامه الاسلاميه" عبر صفحته الشخصية.

وظهر ساسي في الصورة التي رافقت التهنئة بالجلباب الأبيض.

ودخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي وذلك حتى عودة بطولة الدوري  الممتاز في بدايات الشهر المقبل.


وكان الزمالك قد واجه طلائع الجيش وديا اليوم ببرج العرب وتعادلا بهدف لكل منهما .


يأتي هذا في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
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