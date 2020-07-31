فيروس كورونا يشكل خطرا كبيرا على هؤلاء الأشخاص





وفي حين أن السمنة هي حالة صحية محفوفة بالمخاطر تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، فقد أظهرت دراسات أحدث أن زيادة الوزن يمكن أن تعرض الشخص لخطر دخول المستشفى المرتبط بـ COVID والرعاية الحرجة.









كما لاحظت الدراسات التي أجريت في المملكة المتحدة أن وجود مؤشر كتلة الجسم (BMI) لأكثر من 30 يزيد عند الشخص الذي يعاني من أشكال حادة من COVID بنسبة 27٪. ومؤشر كتلة الجسم فوق 40 يضاعف الخطر فقط.













يزيد الوزن الزائد من الضغط على جسمك ، ويزيد الالتهاب ، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس ، والتي قد تكون أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع مضاعفات الجهاز التنفسي.







