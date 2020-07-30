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أخبار العالم

الإجمالي 57330.. الكويت تسجل شفاء 863 حالة جديدة من فيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:41 ص
الكويت تسجل شفاء
الكويت تسجل شفاء 863 حالة جديدة من فيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن شفاء 863 حالة من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت صحة الكويت أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفع إلى 57330 حالة.


وقالت الوزارة الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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