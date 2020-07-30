الإجمالي 57330.. الكويت تسجل شفاء 863 حالة جديدة من فيروس كورونا









وأوضحت صحة الكويت أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفع إلى 57330 حالة.







أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن شفاء 863 حالة من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.