ترامب: فيروس كورونا عاود الانتشار بقوة في العالم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد عاود الانتشار بقوة في عدد من دول العالم.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الفيروس عاد للتفشي في بلدان مثل الصين وأستراليا، بينما تعيش أمريكا اللاتينية أسوأ فترات تاريخها".









وأضاف: "العالم لم يشهد أزمة كالتي نعيشها الآن، منذ أيام ا لأنفلونزا الإسبانية عام 1917 ، علينا جميعًا أن نحذر من فيروس كورونا".





وتابع الرئيس الأمريكي: "في الولايات المتحدة، شهدت ولايات مثل كاليفورنيا، ذروة تفشي عنيفة لفيروس كورونا، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها حكام الولايات، و الإغلاق الجزئي لن يكون مفيدًا الآن على المدى الطويل".







