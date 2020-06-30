لماذا لا يتراجع فيروس كورونا في أمريكا؟.. خبير في المناعة يجيب

حذر الدكتور مجدي بدران خبير المناعة المصري، من استنساخ السيناريو الأمريكى فى التعامل مع الكورونا، حيث أن سِجِلّ الولايات المتحدة في عدد الإصابات بالفيروس هو الأسوأ بين دول العالم.

وقال بدران فى تصريحات لـ"صدى البلد، إن فيروس كوفيد-19 حصد أرواح 128747 شخصا فى الولايات المتحدة الأمريكية ،بعد أن أصاب 2.674.400. ويتوقع أن تكون الأعداد الحقيقة 10 أضعاف المعلن هناك .

وأوضح أن الولايات المتحدة الامريكية تتربع على قائمة إصابات ووفيات الكورونا بصورة لا مثيل لها حتى الآن، ضاربا مثلا بنموذج لعدد الإصابات خلال 4 أيام مضت، كالتالي:

• الإثنين 29 يونيو: 37.323 حالة جديدة و 310 وفيات جديدة في الولايات المتحدة

• الأحد 28 يونيو: 40.540 حالة جديدة و 285 حالة وفاة جديدة



• السبت 27 يونيو: 43.581 حالة جديدة و 512 حالة وفاة جديدة

• الجمعة 26 يونيو: 47.341 حالة جديدة و 663 حالة وفاة جديدة

وأكد ان الولايات المتحدة لا تزال تعانى من ضربات الكورونا ، فالوباء في أمريكا يدار بطرق مختلفة طبقا للانتماءات السياسية، بعكس ماتم اتخاذه من إجراءات احترازية قوية مبكرة فى مصر ، فلم تستجب أمريكا بسرعة وبجهد كاف لمنع الفيروس من الانتشار في البداية، فانتقل من البؤر الأولى إلى المناطق الحضرية والريفية بسرعة ".

وأضاف أن 5 ولايات تضررت في الشمال الشرقي، من نيوجيرسي إلى ماساتشوستس مرورا بنيويورك، و تم تسجيل نصف عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19.

ونوه إلى أنه تم تسييس وباء الكورونا فى أمريكا ، إذ عمد حكام الولايات الحمراء، أي الجمهوريين، إلى تقليل المخاطر مثلما فعل الرئيس دونالد ترامب.

ولفت إلى أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي متفاوت جدا، ففي ذروة العزل، انخفضت حركة سكان نيويورك و واشنطن بنحو 90 بالمئة لعدة أسابيع، مقارنة بنسبة 50 بالمئة أو أقل في العديد من المناطق في الجنوب، حدث ازدحام بالشواطئ هناك دون التزام بالمسافات الآمنة.

كما لا يرتدي الآلاف من الأمريكيين للكمامة، على بالرغم من أن الوباء في أمريكا أكثر انتشارا بكثير من أي مكان آخر، هناك ازدياد فى عدد الإصابات بكورونا في الولايات الجنوبية الغربية وبخاصة فلوريدا وتكساس.

وحدث انتشار سريع وخطير وجدا لفيروس كورونا فى ولاية تكساس ، وتراوح عدد الإصابات ما بين "2000 و5000 في اليوم الواحد خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن ولايتا فلوريدا وتكساس الأمريكيتان تتراجعان عن تخفيف الإغلاق بعد تزايد الإصابات ، و تشديد إجراءات الإغلاق على الأسواق والمتاجر.