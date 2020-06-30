القاتل الصامت.. علاجات طبيعية لإدارة ارتفاع ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص، من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فما هو ارتفاع ضغط الدم؟.

كشف موقع هيلث، عن تعريف ضغط الدم، هو عبارة القوة التي يضخ بها الدم من القلب إلى الشرايين. قراءة ضغط الدم العادية أقل من 120/80 ملم زئبق.

وقال إنه عندما يرتفع ضغط الدم ، يتحرك الدم عبر الشرايين بقوة أكبر. وهذا يضع ضغطًا متزايدًا على الأنسجة الرقيقة في الشرايين ويضر بالأوعية الدموية.

ووفقا لما نشره الموقع، ارتفاع ضغط الدم ، يؤثر على حوالي نصف البالغين الأمريكيين ، حسب تقديرات الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

ويُعرف باسم "القاتل الصامت" ، وعادة لا يسبب أعراضًا حتى يحدث ضرر كبير للقلب. دون ظهور أعراض واضحة ، لا يدرك معظم الأشخاص ارتفاع ضغط الدم لديهم.



وفيما يلي علاجات منزلية لإدارة ارتفاع ضغط الدم:

1. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة من 30 إلى 60 دقيقة في اليوم جزء مهم من الحياة الصحية.

إلى جانب المساعدة في خفض ضغط الدم ، يفيد النشاط البدني المنتظم في مزاجك وقوتك وتوازنك. يقلل من خطر الإصابة بداء السكري وأنواع أخرى من أمراض القلب .

إذا كنت غير نشط لفترة ، فتحدث مع طبيبك حول روتين التمارين الآمنة . ابدأ ببطء ، ثم اختر وتيرة تدريباتك بشكل تدريجي.

لست من محبي صالة الألعاب الرياضية؟ خذ تمرينك بالخارج. اذهب للمشي أو الركض أو السباحة ولا تزال تجني الفوائد. الشيء المهم هو التحرك!

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) أيضًا بدمج نشاط تقوية العضلات يومين على الأقل في الأسبوع. يمكنك محاولة رفع الأثقال أو القيام بتمارين الضغط أو أداء أي تمرينات أخرى تساعد على بناء كتلة عضلية هزيلة.





2. اتبع حمية غذائية

يمكن أن يؤدي اتباع نظام الحمية الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم إلى خفض ضغط الدم بمقدار 11 ملم زئبق الانقباضي . يتكون النظام الغذائي من:

أكل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات

التخلص من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ، مثل الأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية

كما أنه يساعد على تقليل الحلويات والمشروبات المحلاة ، مثل الصودا والعصير.





3. تجنب الأملاح

يمكن أن يكون الحفاظ على تناول الصوديوم عند الحد الأدنى أمرًا حيويًا لخفض ضغط الدم.

في بعض الناس ، عندما تأكل كثيرا الصوديوم ، يبدأ جسمك في الاحتفاظ بالسوائل. هذا يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم.

يوصي AHA بقصر تناولك للصوديوم على ما بين 1500 ملليغرام و 2300 مجم يوميًا. هذا أكثر بقليل من نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي ، لا تضيف الملح إلى طعامك. تحتوي ملعقة صغيرة من ملح الطعام على 2300 مجم من الصوديوم!

استخدم الأعشاب والتوابل لإضافة النكهة بدلًا من ذلك. تميل الأطعمة المصنعة أيضًا إلى تحميلها بالصوديوم.







4. فقدان الوزن الزائد

الوزن وضغط الدم يسيران جنبًا إلى جنب. يمكن أن يساعد فقدان 10 أرطال فقط (4.5 كجم) في خفض ضغط الدم.

ليس فقط الرقم على مقياسك هو المهم. تعتبر مراقبة محيط الخصر أمرًا بالغ الأهمية أيضًا للتحكم في ضغط الدم.

الدهون الزائدة حول خصرك ، والتي تسمى الدهون الحشوية ، مزعجة. يميل إلى إحاطة الأعضاء المختلفة في البطن. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

بشكل عام ، يجب على الرجال الحفاظ على قياس الخصر لأقل من 40 بوصة. يجب أن تستهدف النساء أقل من 35 بوصة.







5. تجنب إدمان النيكوتين

كل سيجارة تدخنها ترفع ضغط الدم مؤقتًا لعدة دقائق بعد الانتهاء. إذا كنت مدخنًا ثقيلًا ، فقد يظل ضغط دمك مرتفعًا لفترات طويلة.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذين يدخنون هم أكثر عرضة لتطوير ارتفاع خطير في ضغط الدم، النوبات القلبية ، و السكتة الدماغية .

حتى التدخين السلبي يمكن أن يضعك في خطر متزايد لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

بصرف النظر عن توفير العديد من الفوائد الصحية الأخرى ، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في عودة ضغط الدم إلى طبيعته. قم بزيارة مركز الإقلاع عن التدخين لدينا لاتخاذ خطوات للإقلاع اليوم.





6. الحد من الكحول

شرب كوب من النبيذ الأحمر مع العشاء الخاص بك هو جيد للغاية. قد يقدم حتى فوائد لصحة القلب عند القيام به باعتدال.

لكن شرب كميات كبيرة من الكحول يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يقلل الإفراط في الشرب من فعالية بعض أدوية ضغط الدم.







7. تجنب الإجهاد

في عالم اليوم سريع الخطى المليء بالطلبات المتزايدة ، قد يكون من الصعب إبطاء الاسترخاء. من المهم الابتعاد عن مسؤولياتك اليومية حتى تتمكن من تخفيف التوتر.

يمكن أن يرفع الإجهاد ضغط الدم مؤقتًا. الكثير منها يمكن أن يحافظ على ضغطك لفترات طويلة.

يساعد على تحديد سبب الضغط. قد تكون وظيفتك أو علاقتك أو مواردك المالية. بمجرد معرفة مصدر التوتر ، يمكنك محاولة إيجاد طرق لإصلاح المشكلة.

يمكنك أيضًا اتخاذ خطوات لتخفيف الضغط النفسي بطريقة صحية. حاول أن تأخذ بعض الأنفاس العميقة أو التأمل أو ممارسة اليوجا.