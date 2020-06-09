تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بهذة العلاجات المنزلية

يمكن أن تساعدك التغييرات الصحية في نمط الحياة على التحكم في العوامل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا وفقا لموقع healthline :
تطوير نظام غذائي صحي
إن اتباع نظام غذائي صحي للقلب أمر حيوي للمساعدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم ومن المهم أيضًا إدارة ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه وتقليل خطر حدوث مضاعفات تشمل هذه المضاعفات أمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
يؤكد النظام الغذائي الصحي للقلب على الأطعمة التي تشمل:
الفاكهة
خضروات
كل الحبوب
البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك
زيادة النشاط البدني
يجب أن يتضمن الوصول إلى وزن صحي أن تكون أكثر نشاطًا بدنيًا بالإضافة إلى مساعدتك على التخلص من الوزن الزائد ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.
استهدف الحصول على 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع هذا حوالي 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع.
الوصول إلى وزن صحي
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي للقلب وزيادة النشاط البدني يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.
تطوير نظام غذائي صحي
إن اتباع نظام غذائي صحي للقلب أمر حيوي للمساعدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم ومن المهم أيضًا إدارة ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه وتقليل خطر حدوث مضاعفات تشمل هذه المضاعفات أمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
يؤكد النظام الغذائي الصحي للقلب على الأطعمة التي تشمل:
الفاكهة
خضروات
كل الحبوب
البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك
زيادة النشاط البدني
يجب أن يتضمن الوصول إلى وزن صحي أن تكون أكثر نشاطًا بدنيًا بالإضافة إلى مساعدتك على التخلص من الوزن الزائد ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.
استهدف الحصول على 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع هذا حوالي 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع.
الوصول إلى وزن صحي
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي للقلب وزيادة النشاط البدني يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.