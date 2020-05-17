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يمنع الهشاشة ويعالج الضغط المرتفع .. 8 فوائد لتناول الخيار

الأحد 17/مايو/2020 - 04:32 م
يمنع الهشاشة ويعالج
يمنع الهشاشة ويعالج الضغط المرتفع .. 8 فوائد لتناول الخيار
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اسماء محمد
يحتوى الخيار على فوائد متعددة للجسم والصحة ويمتاز الخيار بمجموعة من الفوائد التى تحتم ضرورة تواجده على المائدة أو قائمة النظام  الغذائي بشكل مستمر.

وعرض موقع " womenshealthmag" اهم فوائد الخيار الصحية والغذائية والتى تتمثل فى:
- علاج ضغط الدم المرتفع 
- تقوية العظام ومنع الهشاشة
- الحفاظ على القدرة على الهضم الجيد 
- يساعد الخيار فى تنظيم مرض السكري
- يحفظ رطوبة الجسم خاصة في الحر
- غني بالعناصر الغذائية التى تشعرك بالشبع 
- يحسن وظائف الامعاء "القولون"
- يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي وانقاص الزائد
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