يمنع الهشاشة ويعالج الضغط المرتفع .. 8 فوائد لتناول الخيار

يحتوى الخيار على فوائد متعددة للجسم والصحة ويمتاز الخيار بمجموعة من الفوائد التى تحتم ضرورة تواجده على المائدة أو قائمة النظام الغذائي بشكل مستمر.
وعرض موقع " womenshealthmag" اهم فوائد الخيار الصحية والغذائية والتى تتمثل فى:
- علاج ضغط الدم المرتفع
- تقوية العظام ومنع الهشاشة
- الحفاظ على القدرة على الهضم الجيد
- يساعد الخيار فى تنظيم مرض السكري
- يحفظ رطوبة الجسم خاصة في الحر
- غني بالعناصر الغذائية التى تشعرك بالشبع
- يحسن وظائف الامعاء "القولون"
- يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي وانقاص الزائد