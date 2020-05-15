8 فوائد لا تتوقعها لـ البسلة

تعد البسلة من الذ اصناف الخضروات التى يتم طهيها بطرق متعددة ويمكن تقديمها للأطفال كما انها غية بالفوائد الغذائية فهي تحتوي على نسبة الياف عالية وبروتين وفيتامينات واملاح معدنية.
وتحتوى البسلة على تشكيلة فريدة من العناصر الغذائية التى تجعلها فعالة فى الوقاية من الاصابة بعدد كبير من الامراض بل وعلاجها ايضا.
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عرض موقع " food.ndtv" اهم 8 فوائد صحية تجعل البسلة على رأس اطعمتنا المفضلة.
- تقلل خطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الماغية
- تساعد على تحسين الهضم
- مصدر جيد للحديد
- ترفع المناعة مما يحمى من امراض عديدة
- جيدة لصحة العين
- تساعد على انقاص الوزن
- تحسن البشرة ويحميها من الشيخوخة
- تحسن الصحة الانجابية لدى الرجال