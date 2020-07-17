فيديوجراف.. أمريكا تعلن نجاح أول لقاح لفيروس كورونا

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أعلنت العديد من الدول نجاح تجاربها في الوصول للقاح محاربة فيروس كورونا وكان آخر الدول التي أعلنت عن تجاربها هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلنت فيها شركة مودرنا الأمريكية عن نجاح تجاربها النهائية في تطوير دواء جديد لعلاج فيروس كورونا.



