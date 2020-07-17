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فيديو جراف

فيديوجراف.. أمريكا تعلن نجاح أول لقاح لفيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:03 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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منار شعبان
منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد وقف العلماء في جميع أنحاء العالم قدما على ساق لإيجاد لقاح لمحاربة الفيروس التاجي.

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أعلنت العديد من الدول نجاح تجاربها في الوصول للقاح محاربة فيروس كورونا وكان آخر الدول التي أعلنت عن تجاربها هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلنت فيها شركة مودرنا الأمريكية عن نجاح تجاربها النهائية في تطوير دواء جديد لعلاج فيروس كورونا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عقار شركة مودرنا الأمريكية من خلال الفيديو جراف التالي.
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