بعد غياب.. كندة علوش تكشف عن مشروع فني قادم.. فيديو

قالت الفنانة كنده علوش، إنها تستقبل كثيرا من الرسائل حول اهتمامها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبيتها واهتمامها الكبير بالطبخ، مازحة: "بتجيلي رسائل من الزوجات بتقولي انتي عايزة مننا ايه.. برد عليهم أقوله إني بعبر عن شعوري الداخلي".
وتحدثت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة، قائلة: "في أولويات في الحياة وأنا بحب شغلي لكن ترتيب أولوياتي في الحياة شيء مهم، وكانت في بعض الحاجات محتاجة مني تركيز كامل سواء قبل الحمل والولاده، أو خلال أول سنة جواز بتكون صعبة حتى لو بيحبوا بعض".
وتابعت الفنانة السورية: "عشان تعدي الفترة دي كان لازم تركيز شديد، خاصة لو كان العمل مرتبط بمجال الفن، بصعوباته الشديدة، فكان صعب إني أحتوي بيتي في ظل الشغل".
وأضافت: "لذلك أخذت قرار إنه مش هنفع أسيب بنتي في سن صغير، صغير واشتغل، وده كان قرار ونجحت في تحقيقه".
وكشفت كندة علوش عن مشروع فني لها الفترة المقبلة، لكن بالقدر الذي لا يجعلها تنشغل عن بيتها لفترات طويلة، مردفة: "لأن تربية الأطفال ليست فقط أكل وشرب لكن لازم تتابعهم.. بيلعبوا ايه وبيعملوا ايه وبيتفرجوا على إيه.. الخ".
وأوضحت أنه قبل انتشار فيروس كورونا عرض عليها مجموعة من الأعمال واستقرت، على عمل قبل أن يتوقف بسبب انتشار الفيروس، وكان هناك فيلم آخر مقرر تصويرن في لندن لكنه أجل.
وكشفت عن تعاقدها على مسلسل من ١٠ حلقات، يتكون من جموعة قصص اسما " ضي القمر، ويتحدث المسلسل عن مشكلة الإنجاب ومعاناة الأزواج عندما يحدث تأخير، والعمل من إخراج مريم أحمدي.
إضافة إلى فيلم كوميدي من إخراج عصام عبد الحليم تدور أحداثه حول الأوضاع في ظل كورونا.