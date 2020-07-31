بعد غياب.. كندة علوش تكشف عن مشروع فني قادم.. فيديو

قالت الفنانة كنده علوش ، إنها تستقبل كثيرا من الرسائل حول اهتمامها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبيتها واهتمامها الكبير بالطبخ، مازحة: "بتجيلي رسائل من الزوجات بتقولي انتي عايزة مننا ايه.. برد عليهم أقوله إني بعبر عن شعوري الداخلي".





وتحدثت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة، قائلة: "في أولويات في الحياة وأنا بحب شغلي لكن ترتيب أولوياتي في الحياة شيء مهم، وكانت في بعض الحاجات محتاجة مني تركيز كامل سواء قبل الحمل والولاده، أو خلال أول سنة جواز بتكون صعبة حتى لو بيحبوا بعض".





وتابعت الفنانة السورية: "عشان تعدي الفترة دي كان لازم تركيز شديد، خاصة لو كان العمل مرتبط بمجال الفن، بصعوباته الشديدة، فكان صعب إني أحتوي بيتي في ظل الشغل".





وأضافت: "لذلك أخذت قرار إنه مش هنفع أسيب بنتي في سن صغير، صغير واشتغل، وده كان قرار ونجحت في تحقيقه".





وكشفت كندة علوش عن مشروع فني لها الفترة المقبلة، لكن بالقدر الذي لا يجعلها تنشغل عن بيتها لفترات طويلة، مردفة: "لأن تربية الأطفال ليست فقط أكل وشرب لكن لازم تتابعهم.. بيلعبوا ايه وبيعملوا ايه وبيتفرجوا على إيه.. الخ".





وأوضحت أنه قبل انتشار فيروس كورونا عرض عليها مجموعة من الأعمال واستقرت، على عمل قبل أن يتوقف بسبب انتشار الفيروس، وكان هناك فيلم آخر مقرر تصويرن في لندن لكنه أجل.





وكشفت عن تعاقدها على مسلسل من ١٠ حلقات، يتكون من جموعة قصص اسما " ضي القمر، ويتحدث المسلسل عن مشكلة الإنجاب ومعاناة الأزواج عندما يحدث تأخير، والعمل من إخراج مريم أحمدي.





إضافة إلى فيلم كوميدي من إخراج عصام عبد الحليم تدور أحداثه حول الأوضاع في ظل كورونا.