AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كندة علوش: أنا وعمرو يوسف وزننا زاد من قعدة البيت

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:52 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
تحدثت الفنانة كندة علوش، عن حياة زوجها، الفنان عمرو يوسف، حيث وصفته بكونه "إيجابيا للغاية" سواء فى المنزل أو العمل، مضيفة: "أنا وهو بنحب الأكل جدا وطوال الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".

وعن أزمة كورونا قالت "علوش"، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعدة البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين"، متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليه لذلك أخذت حذرى من الكورونا بالعقل". 

وعن ابنتها حياة قالت كندة:  "بلعب دور الأم من طفولتى مع أصدقائى ولما حملت فى حياة شعرت بسعادة شديدة، وعمرو رغم أنه اجتماعى إلا أنه تحول وحب الجلوس فى المنزل بسبب حياة ابنتنا". 

وكشفت الفنانة السورية سر عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو وشبه الأولاد بس قمر ورغم أنها شبه عمرو وهو صغير إلا أنها مش واخدة عيونه وشعره الملون وعمرو فى البيت بينادلها "يا واد يا حودة " .. وهى شقية جدا".

كما تحدثت كندة علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبية جدا وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكى أهدأ وأقلل من عصبيتى، فأنا برج الحمل علطول "مهيبره" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ وأسكت عليه، كنت دائما أنا الصوت اللى طالع فى المدرسه والجامعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كندة علوش تنشر صورة برفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش: منذ طفولتي ألعب دور الأم مع صديقاتي .. فيديو

كندة علوش تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو

لأول مرة بعد الجواز.. كندة علوش تكشف سرا عن عمرو يوسف.. فيديو

ترشيحاتنا

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

فرحة العيد.. تعافي 7 حالات كورونا وخروجها من مستشفى العزل بأسوان

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

عمره 17 سنة| اعتقال المسئول عن أكبر عملية اختراق في تاريخ تويتر

رموه بالرصاص.. قصة اغتيال ضابط تركي فضح تمويل قطر للإرهاب وصفقات تركيا مع داعش

الجيش الليبي: لم ننفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومؤتمر برلين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكثر 5 سيارات أمانا في العالم حسب الاختبارات الأوروبية

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب مع اللحم؟