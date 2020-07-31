كندة علوش: أنا وعمرو يوسف وزننا زاد من قعدة البيت

تحدثت الفنانة كندة علوش، عن حياة زوجها، الفنان عمرو يوسف، حيث وصفته بكونه "إيجابيا للغاية" سواء فى المنزل أو العمل، مضيفة: "أنا وهو بنحب الأكل جدا وطوال الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".





وعن أزمة كورونا قالت "علوش"، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعدة البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين"، متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليه لذلك أخذت حذرى من الكورونا بالعقل".





وعن ابنتها حياة قالت كندة: "بلعب دور الأم من طفولتى مع أصدقائى ولما حملت فى حياة شعرت بسعادة شديدة، وعمرو رغم أنه اجتماعى إلا أنه تحول وحب الجلوس فى المنزل بسبب حياة ابنتنا".





وكشفت الفنانة السورية سر عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو وشبه الأولاد بس قمر ورغم أنها شبه عمرو وهو صغير إلا أنها مش واخدة عيونه وشعره الملون وعمرو فى البيت بينادلها "يا واد يا حودة " .. وهى شقية جدا".





كما تحدثت كندة علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبية جدا وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكى أهدأ وأقلل من عصبيتى، فأنا برج الحمل علطول "مهيبره" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ وأسكت عليه، كنت دائما أنا الصوت اللى طالع فى المدرسه والجامعة".