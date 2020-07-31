كندة علوش: أنا وعمرو يوسف وزننا زاد من قعدة البيت

تحدثت الفنانة كندة علوش، عن حياة زوجها، الفنان عمرو يوسف، حيث وصفته بكونه "إيجابيا للغاية" سواء فى المنزل أو العمل، مضيفة: "أنا وهو بنحب الأكل جدا وطوال الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".
وعن أزمة كورونا قالت "علوش"، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعدة البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين"، متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليه لذلك أخذت حذرى من الكورونا بالعقل".
وعن ابنتها حياة قالت كندة: "بلعب دور الأم من طفولتى مع أصدقائى ولما حملت فى حياة شعرت بسعادة شديدة، وعمرو رغم أنه اجتماعى إلا أنه تحول وحب الجلوس فى المنزل بسبب حياة ابنتنا".
وكشفت الفنانة السورية سر عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو وشبه الأولاد بس قمر ورغم أنها شبه عمرو وهو صغير إلا أنها مش واخدة عيونه وشعره الملون وعمرو فى البيت بينادلها "يا واد يا حودة " .. وهى شقية جدا".
كما تحدثت كندة علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبية جدا وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكى أهدأ وأقلل من عصبيتى، فأنا برج الحمل علطول "مهيبره" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ وأسكت عليه، كنت دائما أنا الصوت اللى طالع فى المدرسه والجامعة".