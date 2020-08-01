أهالى الساحل بشبرا يشكون من سوء حالة الطرق

أرسل القاري محمد علي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تهالك فواصل كوبري الساحل .





وقال علي في شكواه نعاني نحن سكان منطقة الساحل بمحافظة القاهرة من تهالك فواصل كوبري الساحل من اتجاه نزلة الساحل مما تتسبب في تلف السيارات بالاضافة الي الزحام الكبير بسبب هذه الفواصل المتهالكة .





وأوضح انه تقدم بعدة شكاوي لحي الساحل دون جدوي ولم يتم الإصلاح حتي الان .





وناشد المسؤولين باعادة ترميم هذه الفواصل رئفت باهالي المنطقة.



