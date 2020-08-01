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أخبار العالم

الرئيس اللبناني في عيد الجيش: إسرائيل تواصل الاعتداء وملزمون بالدفاع عن أنفسنا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:51 ص
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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قسم الخارجي
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة للضباط الخريجين في كلمة بمناسبة العيد الوطني للجيش، إن العدو الرابع للبنان هو كل من يطلق الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام، ومن يجول دول العالم محرضًا ضد وطنه وأهله وناسه ومحاولًا حجب أي مساعدة عنهم.


وأضاف عون أن إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان.


وتابع الرئيس اللبناني قائلا: "مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضًا بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك".


وأردف: "أنا ابن المدرسة العسكرية، تعلمت منها أن الاستسلام ممنوع، تعلمت منها أن نحفر الصخر لنفتح طريقا، تعلمت أن نسير بين الألغام لننقذ جريحا".


وأكمل عون: "لجريح اليوم هو الوطن، وعهدي لكم أن أبقى سائرا بين الألغام، وأن استمر في حفر الصخر لفتح طريق إنقاذه، والأكيد أن الاستسلام لا مكان له في مسيرتي".
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