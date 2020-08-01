إزالة 485 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تمت إزالة ٣٤٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بمساحة ٩٩٢ فدانًا و٣ قراريط، وإزالة ١٣٦ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ٢٤ ألفا و٥٠٠ متر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأوضح محافظ الشرقية، أن الإزالات تمت منذ بدء تنفيذ فعاليات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة خلال الموجة ١٦ من يوم ٨ يوليو حتى يوم 29 يوليو؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.





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وأكد أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدا أنه لا تهاون مع المعتدين، وسيتم تطبيق القانون علي الجميع حتى يتم استرداد جميع أملاك الدولة.





وأشار غراب إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.



