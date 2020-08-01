AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 485 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تمت إزالة ٣٤٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بمساحة ٩٩٢ فدانًا و٣ قراريط، وإزالة ١٣٦ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ٢٤ ألفا و٥٠٠ متر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


وأوضح محافظ الشرقية، أن الإزالات تمت منذ بدء تنفيذ فعاليات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة خلال الموجة ١٦ من يوم ٨ يوليو حتى يوم 29  يوليو؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.


اقرأ أيضا:

إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية


وأكد أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدا أنه لا تهاون مع المعتدين، وسيتم تطبيق القانون علي الجميع حتى يتم استرداد جميع أملاك الدولة.


وأشار غراب إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مساحة ٣٤٣ فدانا.. إزالة ٧٨١٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ المنيا: استرداد 195 فدان أملاك دولة بمركزي بني مزار ومطاي

إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 36 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 56 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته.. كيف أقنع سعيد صالح نجمي المقاولون للعب بـ الأهلي

واتساب يدعم مشاركة 50 شخصا في مكالمات الفيديو.. كيف تستخدم

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

باعت كل اللي حيلته.. سيدة تنتقم من زوجها بعد اكتشافها زواجه من أخرى

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني