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محافظات

دبح الأضاحي خارج السلخانة في الزقازيق.. وتحرك فوري بشأن المخالفين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:05 م
ذبح الاضاحي
ذبح الاضاحي
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محمد الطحاوي

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، اليوم، حملات مكبرة برئاسة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتعاون مع شرطة المرافق ورجال رئاسة المركز بإشراف نائب رئيس المدينة المحاسب خالد أمين جمعة.

 

أكد "جمعة" أن رئاسة المركز شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع الجزارين من الذبح بشوارع العامة حفاظًا على سلامة وصحة المواطن .

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وأضاف نائب رئيس المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من المواطنين لم يلتزموا بالذبح في الأماكن المسموح بها قانونًا وداخل المجازر.

 

وأشار "جمعة" إلى أنه مازالت الحملة تواصل أعمالها منذ الصباح الباكر تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية وبتكليفات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق للقضاء على ظاهرة ذبح الأضاحي خارج الأماكن المخصصة ومنع الذبح بشوارع المدينة.

دبح الأضاحي خارج السلخانة في الزقازيق.. وتحرك فوري بشأن المخالفين
دبح الأضاحي خارج السلخانة في الزقازيق.. وتحرك فوري بشأن المخالفين
دبح الأضاحي خارج السلخانة في الزقازيق.. وتحرك فوري بشأن المخالفين
دبح الأضاحي خارج السلخانة في الزقازيق.. وتحرك فوري بشأن المخالفين
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