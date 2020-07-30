إعدام ٢ طن لحوم فاسدة بمنشآت غذائية فى الزقازيق.. صور

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لضبط سوق الغذاء، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.









وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، شنت حملات مكثفة صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق.









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أسفرت جهود الحملات عن إعدام طن، و٩٠٠ كجم لحوم ومنتجات لحوم فاسدة ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٢٤ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما تم تحرير ٧ محاضر شرطة للمنشآت المخالفة.









وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشددا على عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة مراقبة الأغذية وجميع المشاركين في هذا العمل نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.