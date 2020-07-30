AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعدام ٢ طن لحوم فاسدة بمنشآت غذائية فى الزقازيق.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لضبط سوق الغذاء، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، شنت حملات مكثفة صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق.


اقرأ أيضا:


أسفرت جهود الحملات عن إعدام طن، و٩٠٠ كجم لحوم ومنتجات لحوم فاسدة ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٢٤ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما تم تحرير ٧ محاضر شرطة للمنشآت المخالفة.


وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشددا على عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة مراقبة الأغذية وجميع المشاركين في هذا العمل نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
إعدام ٢ طن لحوم فاسدة بمنشآت غذائية فى الزقازيق.. صور
إعدام ٢ طن لحوم فاسدة بمنشآت غذائية فى الزقازيق.. صور
إعدام ٢ طن لحوم فاسدة بمنشآت غذائية فى الزقازيق.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الشرقية تشن حملة مكبرة على المخابز البلدية وتغلق 10 لعدم الالتزام..شاهد

خطر داهم على صحة المواطنين.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق منشأة شهيرة في الزقازيق

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية

إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور

ضبط 54 طن أغذية مجهولة المصدر بكفر صقر في الشرقية ..صور

إعدام ٣٩٩ طن أغذية مخالفة وغلق ١٢٩ منشأة غذائية خلال ٦ أشهر

ترشيحاتنا

هل تناول اللحوم يسبب السرطان؟ .. دراسة تجيب

خالد جلال: اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

نتائجه مضمونة.. أسرع رجيم لنسف الكرش

تحذيرات مخيفة.. الموجة الثانية من كورونا تستهدف الشباب

طريقة عمل الحواوشي وسر تحضيره كالمطاعم

بعد توقف أكثر من 4 أشهر.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول اللحوم يسبب السرطان؟ .. دراسة تجيب

شاهد.. مواصفات سيارة سكودا كاميك skoda kamiq قبل طرحها في مصر

فستان منفوش ومكياج ناعم.. نسرين طافش تهنئ متابعيها بعيد الأضحى