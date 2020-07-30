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محافظات

إطلاق حملات لتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه خلال العيد في الشرقية

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز والملحوظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف  وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم .


وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ علي البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدوله خسائر كبيرة.


ومن جانبه أكد اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أنه تزامنا مع قدوم عيد الأضحي المبارك.. قامت الشركه بتكليف الإداره العامه للتوعية والمشاركه المجتمعية باطلاق حملات مكثفة بمراكز ومدن المحافظة لتوعيه المواطنين بخطوره اهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد واثناء عملية ذبح وتنظيف الاضاحي ، وكذلك خطوره إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى إنسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركه إلي قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال والذي  يفسد على المواطنين فرحتهم  بالعيد.


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أضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي ، مشيرًا إلى ان الشركه تبذل جهودًا جباره لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.


أشار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي إلي قرار  محافظ الشرقيه بفتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام العيد بالمجان وحظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع وخارج المجازر وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه علي المخالفين حفاظًا على البيئة وسلامة الذبائح من التلوث .


مؤكدًا على ضرورة  التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في أكياس سميكه وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظًا علي البيئة والبنية التحيه لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة .

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