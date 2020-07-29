إغلاق الورش 8 مساء.. الشرقية تعلن مواعيد جديدة للمهن المتسببة في الإزعاج

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7399 لسنة 2020 بتحديد مواعيد عمل كافة المحال الصناعية وورش ( الحداده – النجارة – المسابك – السيارات ... وغيرها) من المحلات المقلقة للراحة والتي ينجم عن مباشرة نشاطها إزعاج يضر براحة القاطنين المجاورين لها .
وحدد القرار ان يتم فتح المحال من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنه مساءً ، وفي حالة مخالفة ذلك يحصل من المخالف مبلغ 5 آلاف جنيه.
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أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في نطاق إختصاصه التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
واكد المحافظ على المتابعة الميدانية لمتابعة ذلك والعرض على المحافظ أولًا بأول .