إغلاق الورش 8 مساء.. الشرقية تعلن مواعيد جديدة للمهن المتسببة في الإزعاج

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7399 لسنة 2020 بتحديد مواعيد عمل كافة المحال الصناعية وورش ( الحداده – النجارة – المسابك – السيارات ... وغيرها) من المحلات المقلقة للراحة والتي ينجم عن مباشرة نشاطها إزعاج يضر براحة القاطنين المجاورين لها .









وحدد القرار ان يتم فتح المحال من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنه مساءً ، وفي حالة مخالفة ذلك يحصل من المخالف مبلغ 5 آلاف جنيه.













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أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في نطاق إختصاصه التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.







