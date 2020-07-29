AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق الورش 8 مساء.. الشرقية تعلن مواعيد جديدة للمهن المتسببة في الإزعاج

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:25 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7399 لسنة 2020 بتحديد مواعيد عمل كافة المحال الصناعية وورش ( الحداده – النجارة – المسابك – السيارات ... وغيرها) من المحلات المقلقة للراحة والتي ينجم عن مباشرة نشاطها إزعاج يضر براحة القاطنين المجاورين لها .


وحدد القرار ان يتم فتح المحال من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنه مساءً ، وفي حالة مخالفة ذلك يحصل من المخالف مبلغ 5 آلاف جنيه.



اقرأ ايضا:


أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في نطاق إختصاصه التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.


واكد المحافظ على المتابعة الميدانية لمتابعة ذلك والعرض على المحافظ أولًا بأول .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات برلمانية لتحديد مواعيد دائمة لفتح وغلق المقاهي والمحال العامة.. نواب: تساهم في عودة الانضباط العام للشارع المصري من جديد.. وتحافظ على صحة المواطنين من الأمراض

فى جولة لمحافظ الشرقية..غلق وتشميع محل واستوديو تصوير وورشة بالزقازيق

لعب القمار وتقديم الشيشة بدون ترخيص.. 12 حالة لإغلاق المحل التجارى فى قانون المحال العامة

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

منها شروط السلامة .. أحذر هذه المخالفات تعرض المحال الخاص بك للإغلاق بالقانون الجديد

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. احذر 12 مخالفة تعرض محلك للإغلاق بالقانون

ترشيحاتنا

الزمالك: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر..فيديو

تعرف على مواعيد واتجاهات القطارات التي سيتم رفع أسعارها من غد الخميس

وزير الخارجية السعودي: حل واحد لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا

بعد ظهورها بالبوركيني.. 10 صور تبرز جمال نرمين الفقي

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

أكبر من أزمة سد النهضة.. وزير الرى السابق لـ صدى البلد: استثمار تريليون جنيه فى معالجة المياه خطة مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تعب.. طريقة عمل فتة الكوارع اللذيذة

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

بـ الأوف شولدر.. عائشة بن أحمد بإطلالة صيفية تبرز جمالها