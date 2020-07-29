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محافظات

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:01 ص
أصغر حافظة للقرأن
أصغر حافظة للقرأن الكريم
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محمد الطحاوي

"نور مكي" طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 4 سنوات مقيمة بمحافظة الشرقية وهبها الله من الذكاء ما جعلها تتميز عن باقي زملائها في مثل هذه السن.. استطاعت أن تحفظ القرآن الكريم كاملاً بأرقام الآيات وأسماء السور والأحزاب.


موهبة فذة عكف أهلها علي تنميتها وعدم الاكتفاء بما وصلت إليه وإنما حرصًا علي تنميتها بشتي الطرق ووصل الأمر إلي أن استطاعت هذه الطفلة أن تلقي محاضرة أمام جراح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب وتتلقى تكريماً منه .


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إنها بنت محافظة الشرقية والتي تتمني مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي حصلت علي العديد من الجوائز التشجيعية والتقديرية وآخرها تكريم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية .


بصوت طفولي وموهبة قديرة منحها الله لها بدأت الطفلة "نور محمد مكي" بنت الـ 4 سنوات حديثها لموقع "صدي البلد": أتمني أن أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فهذه أمنيتي الوحيدة فأنا أعشق الوطن وأحب الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.


أضافت "نور" أنها أطلقت مبادرة تحت عنوان "اسألني عن جيش مصر" للتعريف عن بطولات الجيش الوطني مؤكدة أن والديها هما من شجعاها للتعرف علي المزيد من بطولات وتضحيات الجيش المصري في مختلف العصور .


واستكملت الطفلة المعجزة أنها شاركت بمحاضرة عن وظائف أعضاء جسم الإنسان في ندوة علمية بمركز البحوث في وجود الدكتور مجدي يعقوب، وصاحبة مبادرة (اسألني عن جيش مصر ) لتوعية الأطفال بدور الجيش المصري العظيم وما يزخر به من أبطال يدافعون عنه ويقدمون أرواحهم فداءً لهم ، وأصغر طليعه من طلائع الشباب والرياضة.


واختتمت "نور" حديثها متمنية أن تلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه بالنسبة لها الأب الروحي وداعم الطفولة والإنسانية .

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد
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