هاشتاج كلنا واحد مع السيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: سنظل ندعم الرئيس

#كلنا_واحد_مع_السيسي

كلنا واحد مع مصر

كلنا واحد مع جيشنا العظيم الباسل المصري

كلنا واحد مع الشرطة المصرية العظيمة

كلنا واحد ضد الخونة والعملاء الاخوان المتامرين ضد مصر

عشان كدة #كلنا_واحد_مع_السيسي

حبيت الرئيس السيسى حبا جما فى ٢٠١٣ وعندما حكم مصر وبدأ البناء الحقيقى فى مصر سأظل أدعمه حتى خروج روحى من جسدى #كلنا_واحد_مع_السيسي

#كلنا_واحد_مع_السيسي هذا وقت الفزعة مصر تمر بعداوة تركيا وإسرائيل وخيانة دويلة قطر وخبث إثيوبيا من لم يكن مع السيسي فهو ضد مصر