AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج كلنا واحد مع السيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: سنظل ندعم الرئيس

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #كلنا_واحد_مع_السيسي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد عدم تخليه عن ليبيا وحل مشكلة سد النهضة وغيرها.


تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

#كلنا_واحد_مع_السيسي 
كلنا واحد مع مصر
كلنا واحد مع جيشنا العظيم الباسل المصري
كلنا واحد مع الشرطة المصرية العظيمة
كلنا واحد ضد الخونة والعملاء الاخوان المتامرين ضد مصر
عشان كدة #كلنا_واحد_مع_السيسي

حبيت الرئيس السيسى حبا جما فى ٢٠١٣ وعندما حكم مصر وبدأ البناء الحقيقى فى مصر سأظل أدعمه حتى خروج روحى من جسدى #كلنا_واحد_مع_السيسي

الله يحفظه ويرعاه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فخر لمصر وللعرب كاسر شوكت الخونة مع أردوغان وغيره
#كلنا_واحد_مع_السيسي

#كلنا_واحد_مع_السيسي هذا وقت الفزعة مصر تمر بعداوة تركيا وإسرائيل وخيانة دويلة قطر وخبث إثيوبيا من لم يكن مع السيسي فهو ضد مصر

#كلنا_واحد_مع_السيسي
إحنا ١٠٠ مليون مقاتلين اسمنا عبد الفتاح السيسي



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج (#الكويت_ومصر_واحد) ضمن الأكثر تداولا في الكويت

بيان جديد لـ مرتضى منصور: الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين

هاشتاج «ادعم جيش مصر» يتصدر تويتر.. ومغردون: معركة وجود

#ادعم_الجيش_المصري يتصدر تويتر .. ومغردون: جيشنا لو أراد خلع الجبال لفعلها

قاهر الأعداء.. مغردون من ليبيا ومصر يدشنون هاشتاج #اعلن_تفويضي_للسيسي

هاشتاج كلنا الجيش المصري يتصدر تويتر بعد موافقة النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية

ترشيحاتنا

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بعد مرور 15 عاما.. شاهد شكل الطفلة سوكا في حفل زفافها

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

باعت كل اللي حيلته.. سيدة تنتقم من زوجها بعد اكتشافها زواجه من أخرى

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني