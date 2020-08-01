هاشتاج كلنا واحد مع السيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: سنظل ندعم الرئيس

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #كلنا_واحد_مع_السيسي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد عدم تخليه عن ليبيا وحل مشكلة سد النهضة وغيرها.
تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من المغردين، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
#كلنا_واحد_مع_السيسي
كلنا واحد مع مصر
كلنا واحد مع جيشنا العظيم الباسل المصري
كلنا واحد مع الشرطة المصرية العظيمة
كلنا واحد ضد الخونة والعملاء الاخوان المتامرين ضد مصر
عشان كدة #كلنا_واحد_مع_السيسي
حبيت الرئيس السيسى حبا جما فى ٢٠١٣ وعندما حكم مصر وبدأ البناء الحقيقى فى مصر سأظل أدعمه حتى خروج روحى من جسدى #كلنا_واحد_مع_السيسي
الله يحفظه ويرعاه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فخر لمصر وللعرب كاسر شوكت الخونة مع أردوغان وغيره
#كلنا_واحد_مع_السيسي
#كلنا_واحد_مع_السيسي هذا وقت الفزعة مصر تمر بعداوة تركيا وإسرائيل وخيانة دويلة قطر وخبث إثيوبيا من لم يكن مع السيسي فهو ضد مصر
#كلنا_واحد_مع_السيسي
إحنا ١٠٠ مليون مقاتلين اسمنا عبد الفتاح السيسي