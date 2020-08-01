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محافظات

بسبب كورونا.. الأشباح تسكن وادى الريان فى عيد الاضحى| شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:07 م
وادى الريان
وادى الريان
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تحول وادى الريان بمحافظة الفيوم ، فى أيام العيد الى مكان للأشباح بعد غلقه أمام السياحة والزائرين الذين كانوا يتوافدون إليه من كل محافظات مصر وبعض دول العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية للشلالات وبحيرة وادى الريان بسبب كورونا.


وقال أيمن الواحى مدير عام محمية وادى الريان بالفيوم، نحن مستعدون لاستقبال جميع الضيوف والزوار لمحمية وادى الريان عند صدور قرار الفتح.


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وأضاف الواحى، استثمرت فترة الغلق عدة أشهر وقمنا بتطوير الناحية  الغربية لوادى الريان وتم إنشاء كوبرى للمشاه لاستخدامه فى العبور للناحية الغربية  ، التى لاتقل أهمية وجمالا عن الناحية الشرقية .


واكد الدكتور نبيل حنضل مستشار المستشار السياحى للمحافظة : ان وادي الريان يعتبر من أهم المحميات الطبيعية المتواجدة بمصر بعد محميات رأس محمد وسانت كاترين وجبل علبة وقد سمي وادي الريان بهذا الاسم نسبة إلى ملك يدعي الريان بن الوليد الذي عاش في المنطقة مع جيشه فترة يسقي ماء من العيون الطبيعية بالمنطقة .


واتفق البدو علي هذه التسمية التي وجد أن لها أصولا مصرية قديمة كما وجد في بردية العالم جولنشيف واكد هذه المعلومة العالم جيكية 


ويري بعض الباحثين أن المنطقة كانت مسكونة في القرنين الأول والثاني وان جزءا من الأرض كان مزروعا .


بسبب كورونا.. الأشباح تسكن وادى الريان فى عيد الاضحى| شاهد
بسبب كورونا.. الأشباح تسكن وادى الريان فى عيد الاضحى| شاهد
بسبب كورونا.. الأشباح تسكن وادى الريان فى عيد الاضحى| شاهد
بسبب كورونا.. الأشباح تسكن وادى الريان فى عيد الاضحى| شاهد
بسبب كورونا.. الأشباح تسكن وادى الريان فى عيد الاضحى| شاهد
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