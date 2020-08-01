AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم توكيل الغير في رمي الجمرات.. الإفتاء تجيب

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:24 م
الإنابة في رمي الجمرات
الإنابة في رمي الجمرات
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يؤدى حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.

التوكيل في رمي الجمرات

وقال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، في فتوى سابقة له عن الحج، إن الإنابة أو توكيل شخص آخر في رمي الجمرات للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى، لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.


مكان الجمرات الثلاث

ونوهت دار الإفتاء، بأن الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، ثم العقبة وهي الأخيرة.

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يرمي هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعل حين رمى جمرة العقبة في يوم العيد، منوهة بأن وقت رمي هذه الجمرات يبدأ من الزوال -الظهر- إلى الغروب، وبعد الغروب أيضًا، ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متى كان هذا ميسورًا دون حرج.

وتابعت: وأجاز الرميَ قبل الظهر الإمامان عطاء وطاوس وغيرهما من الفقهاء، فيما أجاز الإمام الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات من الفجر، وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمي الجمرات في الحج .. حكمه وكيفيته والحكمة منه

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل وعن الغير

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

كيفية رمي الجمرات في الحج ودعاؤه وأحكامه

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر.. ورمي الجمرات واجب ويجوز أخذ الحصى من أي مكان

أخطاء رمي الجمرات في الحج.. 5 أفعال غير صحيحة عند بعض الحجاج

ترشيحاتنا

تركي آل شيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ومحمد عواد يوجه له رسالة

بعد حكم الفيفا..الزمالك يسدد 400 الف دولار مستحقات فيريرا

صفاء الهاشم تهاجم الشيخ صباح الخالد وتهدد باستجوابه

تعرف على قرار النيابة في واقعة الاعتداء على عامل نظافة بالغردقة

خلفت قتلى ومصابين.. لحظة سقوط رافعة ضخمة على حوض لبناء سفن في الهند.. شاهد

في ذكرى رحيله.. سعيد صالح: لولا هذا السبب لتفوقت على عادل إمام.. فيديو

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

ظهور وحش بحري غريب على شاطئ بريطاني.. صور

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور