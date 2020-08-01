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رياضة

مصادر: صعوبة شديدة تواجه الأهلي في صفقة موليكا مهاجم مازيمبي

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن هناك صعوبة شديدة في ضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي .


وقالت المصادر ان إدارة مازيمبي ترفض بشكل نهائي بيع اللاعب داخل القارة السمراء حتي لا تمنح أفضلية لأي نادي فريق لأن يكون منافسا لها بدوري أبطال أفريقيا.


واضافت :" رغم تمسك اللاعب بالانتقال للأهلي بشدة لكن يبدو ان الأمور باتت صعبة للغاية".


ويتمسك الأهلي بضم اللاعب بشدة في فترة الإنتقالات الصيفية بسبب القدرات الفنية والبدنية له.


وأوضحت المصادر ان الأهلي لم يفقد الأمل نهائيًا في ضم اللاعب ولكنه يدرك صعوبة الموقف لذا كان القرار في التمسك ببقاء أزارو.
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