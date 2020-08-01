مصادر: صعوبة شديدة تواجه الأهلي في صفقة موليكا مهاجم مازيمبي





كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن هناك صعوبة شديدة في ضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي .









وقالت المصادر ان إدارة مازيمبي ترفض بشكل نهائي بيع اللاعب داخل القارة السمراء حتي لا تمنح أفضلية لأي نادي فريق لأن يكون منافسا لها بدوري أبطال أفريقيا.









واضافت :" رغم تمسك اللاعب بالانتقال للأهلي بشدة لكن يبدو ان الأمور باتت صعبة للغاية".









ويتمسك الأهلي بضم اللاعب بشدة في فترة الإنتقالات الصيفية بسبب القدرات الفنية والبدنية له.







