طرح ألبوم صاحبة رأى للمطربة إليسا.. شاهد

أطلقت القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع YouTube أغنيات ألبوم الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي"، في الموعد الذي تحدد سابقا بالأول من أغسطس.

ونشرت القناة اليوم 15 أغنية هي "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

وتقول كلمات الأغنية التي تحمل اسم الألبوم صاحبة راى : "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".



