AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرح ألبوم صاحبة رأى للمطربة إليسا.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:08 م
اليسا
اليسا
Advertisements
أحمد إبراهيم
أطلقت القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع YouTube أغنيات ألبوم الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي"، في الموعد الذي تحدد سابقا بالأول من أغسطس.

ونشرت القناة اليوم 15 أغنية هي "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

وتقول كلمات الأغنية التي تحمل اسم الألبوم صاحبة راى : "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

وتتابع كلمات الأغنية "أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد يوم من طرحها .. صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 600 ألف مشاهدة على يوتيوب

سعر بودي سوت اليسا في أغنية صاحبة رأي

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 1.7 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

باللغة الفرنسية.. إليسا تعيد غناء Mourir sur scène لـ داليدا

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 2.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 29 وفاة

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

بعد الظهور النادر لابنتها .. الجمهور يطارد ريهام حجاج على جوجل

شاهد .. لحظة القبض على شاب دعا المواطنين لحرق علم الكويت

لا ترتدِهِا في الحج.. 3 أمور يُحظر على المرأة لبسها أثناء الإحرام

لم نر منهم إلا الشر.. خليفة حفتر: لا مكان للأتراك في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق

بـ الأحمر الناري.. لقاء سويدان تستعرض جمالها على إنستجرام