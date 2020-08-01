كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك تدريب اليوم استعدادًا لمواجهة المصري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المقررة الشهر الحالي.
وطالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.