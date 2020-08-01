كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك تدريب اليوم استعدادًا لمواجهة المصري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المقررة الشهر الحالي.





وطالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال إفريقيا.



