جمهور الأوبرا راقٍ.. حنان ماضي: فترة حميد الشاعري كانت للتصفيق والتنطيط.. فيديو

قالت المطربة حنان ماضي، إن مرحلة وفترة حميد الشاعري كانت للتصفيق والتنطيط متابعة : اتكلم في المرحلة دي الراحل الدكتور محمد عبدالوهاب.. وقال فيها إن الجمهور بيتنطط دلوقتي"، على أساس إنهم كانوا شباب.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي": "إحنا كنا في اتجاه عكسهم تماما، احنا كنا بنشق طريق تاني خالص غيرهم".





وواصلت: "كتير من الأغاني بتاعتي تحولت إلى مهرجانات، معقبة: بتوع المهرجانات عندهم الرتم إلي يشد الناس بس معندهمش اللحن".





وأضافت" أغنية أمايا يا أما اتهرست في أغاني المهرجانات، بيفتحوا الأفراح بالأغاني بتاعتي".



وفيما يخص الأوبرا، أوضحت أنها المتنفس الوحيد التي تجد نفسها فيه، متابعه: جمهور الأوبرا راقٍ وبيحافظوا على الفنان دائما.



