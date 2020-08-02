أخبار الفن .. ريهام سعيد تنشر صورا للمتحرشين بها على الشاطئ.. وشيرين عبد الوهاب تطلب الدعاء لـ تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.





ريهام سعيد تنشر صورا للمتحرشين بها على الشاطئ .. وتحكي تفاصيل جديدة عن الواقعة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام لبعض الشباب الذين تحرشوا بها لفظيا بعدما رفضت التصوير معهم.





المسارح تضيء بـ "كامل العدد" في أول ليالي عروض العيد

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالإقبال الشديد الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح اليوم السبت في أول ليالي عروض عيد الأضحى المبارك.

شيرين عبد الوهاب: كل الناس تدعي لأخونا الغالي تركي آل الشيخ بالشفاء

نشرت المطربة شيرين عبد الوهاب تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



راندا البحيري: أرجو الدعاء لـ الأخ ميدا مسعود

نعى الفنان كريم محسن رجل الأعمال ميدا مسعود نجل محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

محمد عبد الرحمن: فريق عمل جمجوم وبم بم تعاون في تحضير شخصيتي بالمسلسل

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن كواليس تحضيرة لشخصيته بمسلسل جمجوم وبم بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.