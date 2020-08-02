أخبار الرياضة.. رسالة آل الشيخ من العناية المركزة.. عيد ميلاد حسن حمدي.. ومدير فني أجنبي جديد في الأهلي

أنهى فريق إي سي ميلان منافسات الدوري الإيطالي، بالفوز على فريق كالياري 3-0، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "سان سيرو".
إنتهت مواجهة نابولي مع ضيفه لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بفوز نابولي بنتيجة "3-1".
حقق فريق روما الفوز اليوم على يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ 38 من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف .
كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي انتهت من إتمام الاتفاق مع مدير فني أجنبي لقيادة قطاع الناشئين.
قال أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي المعار للجونة إنه سيتحدث مع إدارة الأهلي قبل عودته لصفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وفي حالة رغبة الجهاز الفني في الاعتماد عليه أساسيا سيعود، أما لو هناك اتجاه لاستبعاده من التشكيل الأساسي، سيجدد اعارته للجونة موسم آخر.
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
نشر تركي ال الشيخ تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أعلن الإعلامي أحمد شوبير منذ ساعات عن تعيين مدير فني أجنبي جديد للنادي الأهلي في قطاع الناشئين.
يحتفل حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق اليوم، بعيد ميلاده الـ71، قضى معظمها داخل جنبات الفريق الأحمر.