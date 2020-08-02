أخبار الرياضة.. رسالة آل الشيخ من العناية المركزة.. عيد ميلاد حسن حمدي.. ومدير فني أجنبي جديد في الأهلي

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نُقل منذ قليل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.





أنهى فريق إي سي ميلان منافسات الدوري الإيطالي، بالفوز على فريق كالياري 3-0، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "سان سيرو".





إنتهت مواجهة نابولي مع ضيفه لاتسيو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بفوز نابولي بنتيجة "3-1".





حقق فريق روما الفوز اليوم على يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ 38 من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف .





كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي انتهت من إتمام الاتفاق مع مدير فني أجنبي لقيادة قطاع الناشئين.