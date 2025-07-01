فيديو..تحذير من نشاط غير طبيعي في عمق البحر المتوسط

أثار القبطان البحري “نور” حالة من الجدل والقلق بعد نشره رسالة تحذيرية عبر حسابه على منصة “تيك توك”، أكد فيها وجود نشاط غير معتاد في أعماق البحر المتوسط، وصفه بأنه “ينذر بحدوث كارثة بحرية محتملة في المستقبل القريب”.



حركة الأمواج

وقال القبطان في مقطع الفيديو: “هناك شيء غير طبيعي يحدث في البحر، حركة الأمواج غير مفهومة، وتردداتها غريبة ومصدرها غير معروف، هذه التغيرات ليست طبيعية، بل وراءها تدخل بشري بنسبة 100%”.

وأشار القبطان إلى أن هذه الظواهر قد تكون مقدمة لحدث استثنائي مثل زلزال أو ثوران بركاني تحت سطح البحر، أو ربما تجارب بحرية سرية قد تكون السبب وراء هذه التحركات الغامضة. وأضاف: “توقعي أن هناك شيئًا كبيرًا يتم التحضير له تحت سطح البحر، إما يتم إخفاؤه أو اختباره”.



كما لفت إلى رصد ترددات غير مألوفة في باطن البحر خلال ساعات الليل، وهو توقيت نادر لمثل هذه الأنشطة، مشددًا على أن الظروف الطبيعية الحالية لا تبرر هذا النوع من التحركات.

واختتم رسالته بتحذير صريح قائلاً: “ما هو قادم ليس بسيطًا. هناك عاصفة أو كارثة طبيعية أو حتى انفجار ضخم قد يقع قريبًا في البحر المتوسط”.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر أي جهة رسمية تؤكد أو تنفي ما ورد في تصريحات القبطان نور، إلا أن حديثه أعاد تسليط الضوء على قضية التغيرات البيئية والمناخية المفاجئة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، خاصة في المناطق البحرية الحساسة.