دعمًا لإسرائيل.. مطالب في الكونجرس بفرض عقوبات على أبو مازن والسلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد عن مطالب أمريكية في الكونجرس، لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.



وطالب عضو الكونجرس الأمريكي "دوج لامبورن"، الرئيس دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وكبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية، لدعمهم للإرهاب على حد زعمه.



وأوضحت أن "لامبورن" وجه رسالة إلى ترامب يحثه فيها على فرض تلك العقوبات بحجة أن الرئيس أبو مازن وقيادات السلطة لا زالوا يواصلون دفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء، بزعم أن ذلك يشجع على "الإرهاب" ويعتبر بمثابة تمويل له.



ويعرف عن عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، بأنه كثيرًا ما يثير الجدل من خلال محاولاته لتقديم قوانين تهدف للإضرار بالفلسطينيين، منها إعادة تعريف اللاجئين الذين يحصلون على مساعدات الأونروا، وكذلك مطالباته المتكررة بوقف دعم الأونروا سابقًا، وغيرها من القوانين والتصريحات والمطالبات التي تهدف لتقديم الدعم الكامل لإسرائيل، وعداء الفلسطينيين.

