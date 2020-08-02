مصر للطيران تسير اليوم 24 رحلة دولية منتظمة وأخرى استثنائية للمدينة المنورة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم، الأحد، والذي يشمل 24 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أمستردام- باريس- روما- فرانكفورت- لندن- ميونخ- برلين- أسطنبول - الخرطوم- نادچمينا -الشارقة - بيروت- واشنطن - أبوظبي - ميلانو - دبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي أبوظبي وميلانو، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك، وثلاث رحلات إلى دبي.
وتسير أيضا مصر للطيران، إلى شرم الشيخ ورحلتين إلي الغردقة ورحلات الشحن الجوى ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 2400 راكب.
واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.