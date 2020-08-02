مصر للطيران تسير اليوم 24 رحلة دولية منتظمة وأخرى استثنائية للمدينة المنورة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم، الأحد، والذي يشمل 24 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أمستردام- باريس- روما- فرانكفورت- لندن- ميونخ- برلين- أسطنبول - الخرطوم- نادچمينا -الشارقة - بيروت- واشنطن - أبوظبي - ميلانو - دبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي أبوظبي وميلانو، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك، وثلاث رحلات إلى دبي.





وتسير أيضا مصر للطيران، إلى شرم الشيخ ورحلتين إلي الغردقة ورحلات الشحن الجوى ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 240‪0 راكب.



