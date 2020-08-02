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الصحة العالمية: الإفراط في تناول اللحوم يهدد بالإصابة بالغيبوبة الكبدية.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدم الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للمواطنين في عيد الأضحى المبارك، من بينها تقليل نسبة الأملاح في الطعام وتناول ١٠٠ جرام من اللحوم فقط يوميًا، وشرب المياه بكثرة، بينما مريض الكلى ينبغي عليه تقليل نسبة البروتينات في طعامه عن ١٠٠ جرام يوميًا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية، خلال حديثه ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن تناول الأسماك واللحوم البيضاء أفضل لمرضى الكلى من تناول اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن نسبة تناول اللحوم في اليوم يجب ألا تزيد عن ١٠٠ جرام فقط.

وتابع انه في أوقات معينة يمنع مرضى الكبد من تناول اللحوم مطلقًا خاصة في فترة ما قبل الغيبوبة الكبدية، منوهًا بأن تناول الطعام واللحوم بكثرة يؤدى للإصابة بالمرض والنقل للمستشفى فورًا.

وحذر مرضى الكبد من تناول اللحوم بكثرة لعدم الدخول في غيبوبة كبدية كما حذر مرضى الكلى من زيادة تناول الأملاح في الطعام لأنها تصيب بالمياه على البطن.
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