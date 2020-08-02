تموين الجيزة: توافر كافة السلع بالمنافذ.. والمخزون يكفي أكثر من 6 أشهر

قال هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالجيزة، إن رئيس الوزراء أعلن عن تحدى عدم وجود أى رف فارغ من السلع التموينية ويبقى هذا التحدي مستمرا حتى الآن وكل البضائع متوفرة فى المخازن الخاصة بالشركة المصرية.





وأضاف "الدجوى"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هناك سلعا استراتيجية تكفي من 6 أشهر وحتى سنة بدون إنتاج أو زراعة أو حتى استيراد.





وأشار مسئول لجنة التموين بالجيزة، إلى أن الجبهة الداخلية منتظمة ومستقرة، لافتا إلى أنه يتم توفير كافة السلع التموينية في منافذ التموين، على الرغم إجازات عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن جمعيات ومكاتب التموين تعمل بنسبة 100%.





مسئول لجنة التموين بالجيزة، السلع متوافرة طوال أيام العيد، وهناك توجيهات من وزير التموين بضرورة توفير كافة السلع. وتابع



