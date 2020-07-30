AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين .. يرأس غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
يتقدم الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة لكافة أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله على كافة المصريين باليمن والخير والبركات.

وفى هذا الإطار ترأس المصيلحى اعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة اعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وذلك للإطمئنان على انتظام العمل خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريرًا لحظيًا بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية.

كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.


كما أكد المصيلحى على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وكذلك توافر الدقيق اللازم للمخابز على مستوي الجمهورية لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين، وقيام مخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسليم كافة الحصص والمقررات التموينية للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين اعتبارًا من اول الشهر وكذلك قيام المنافذ بصرف صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين.

وشدد المصيلحي على توافر كافة اللحوم الحيه والطازجة والمبردة والمجمدة بكافة الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل هذه المجمعات يوم الوقفه وأول يوم العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز ، المكرونة، المسلى، الدواجن، الاسماك، الفول، .. وغيرها من السلع الأساسية، وكذلك استمرار البيع بفروع جملة رئيسي بكل محافظة علي مستوي الجمهورية لتوفير كافة السلع بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج: توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين

وزير التموين: انتهاء صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر مايو بنسبة 97%

انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها في ثالث أيام عيد الفطر

الغرفة المركزية بالتموين: استقرار الأسعار.. ولم نرصد نقصا بالسلع خلال أيام العيد

ننشر استعدادات وزارة التموين لـ عيد الأضحى.. توفير السلع واللحوم والخبز والبوتاجاز

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة للصائمين.. مستجاب لنيل كافة الخيرات

أزمة مصابي كورونا في الدوري تشتعل.. الأندية تهدد بعقوبات والجبلاية ترحب والقانون يرفض

فيديو جراف.. خفص قيمة التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

قرار أسعد الإعلاميين.. مصطفى بكرى يشيد بإطلاق اسم صفاء حجازي على مترو الزمالك

ثالث أغنى رجل في العالم يهدد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور